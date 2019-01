Topas & Roxanne: one More!

Topas & Roxanne stehen zum ersten Mal mit Live-Band auf der Bühne. Mit ihren besten Acts aus 30 Jahren und vielen neuen Überraschungen!

Die Musik geht durch den Magen, die Tricks gehen ins Hirn! Die Melodien aus ONE MORE! bleiben für immer im Kopf. Dafür sorgt der Komponist Andi Kraus vom Comedy Trio „Eure Mütter“. Seit mehr als 15 Jahren sorgt er bei Topas & Roxanne für die perfekte Verbindung von Magie und Musik mit seinen unverwechselbaren Songs.Derek von Krogh, Musical Director von NENA und Ausnahme-Produzent aus Stuttgart, hat die musikalische Leitung von ONE MORE! Seine Arrangements sind perfekt auf die spektakulären Illusionen von Topas &Roxanne abgestimmt.ONE MORE! macht Zauberkunst spürbar mit unerhörten Effekten und magischem Sound! ONE MORE! lässt den Zuschauern die Augen übergehen und die Ohren klingeln!

Also: Einen Fuß hoch auf den Monitor und die Dame hebt ab! Und natürlich – wie könnte es anders sein bei Topas & Roxanne – gibt es an diesem Abend viel selbstironische Comedy. So viel Rock hält ja sonst kein Mensch aus .

Premiere: 14.2.2019