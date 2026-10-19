Gefühlvolle Covers aus 60 Jahren live erleben

Genieße einen unvergesslichen Abend mit gefühlvollen Songs und handgemachter Musik! TOPP 1 verzaubert mit seiner warmen Stimme und beeindruckendem Gitarrenspiel. Freu dich auf eine vielseitige Auswahl bekannter Coversongs aus den letzten 60 Jahren. Das Repertoire reicht von Folk und Reggae über Country und Oldies bis hin zu Rock – für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei!