Torben Kuhlmann

Für die Wühlmäuse bilden die Grenzen ihres Gemüsegartens die Grenzen der Welt.

Doch eine von ihnen träumt sich darüber hinaus: Auf einer Briefmarke entdeckt sie das Bild einer riesigen Katze aus Afrika. Sie setzt sich in den Kopf, diese größere Welt jenseits des eigenen Gartens zu erkunden und zu umrunden! Ein bekannter Mäuse-Pilot hilft ihr, eine Flugmaschine zu bauen. Doch unsere Maus hat nicht mit dem Widerstand der Kolonie gerechnet … Trotz aller Widerstände bricht die wissbegierige Maus zu einer abenteuerlichen Reise auf, trifft in Afrika auf Riesenkatzen und eine junge Frau, die ihre Leidenschaft fürs Fliegen teilt: Amelia Earhart.