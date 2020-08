“The Torben Denver Band”, wie sie damals noch hieß, gab ihren Einstand beim Kopenhagener Trailer-Park-Festival im Jahr 2010. Die Band um Gitarrist, Sänger und Songwriter Tobias Spreng fand sich in der blühenden musikalischen Szene des Subkultur-Biotops am Stuttgarter Nordbahnhof. Als 2013 das Album „Gold“ erschien, war die Musik noch sehr vom Folk beeinflusst, entwickelte sich in den folgenden Jahren jedoch einiges weiter. Neue musikalische Einflüsse waren zum Beispiel Roy Ayers, Ned Doheny, Michael Franks, Bobbi Humphrey und Carole King und Genres wie Smooth Jazz, Fusion, Yacht Rock oder Film- und Serien-Scores. An aktuellen Künstlern werden Namen wie Marker Starling, Mac DeMarco oder die Franzosen Orwell als Inspiration genannt. In den neuesten Stücken finden sich auch Elemente von J-Pop und Synthpop der 80er wieder.

Nach einer längeren Konzertpause haben sich Torben Denver im Frühjahr 2017 mit einem vielbeachteten Auftritt in einer beliebten Off-Location in Stuttgart-Nord zurückgemeldet. Dem folgten einige Konzerte, bis die Pandemie sie zu einer Pause zwang. Derzeit arbeitet die Band an einem neuen Album und veröffentlichte mehrere Musikvideos.

Stammbesetzung von Torben Denver:

• Gitarre, Gesang, Songwriting: Tobias Spreng (Sorry Computer, Monsieur Mo Rio)

• Querflöte: Alexander Mink (Fruit of the loop)

• Bass: Dietmar „Ditsch“ Köhle (Metabolismus)

• Schlagzeug: Eric Schäfer (Les Quitriche)

• Gitarre: Jochen Neuffer (Fruit Of The Loop, Malmzeit)

• Synthesizer, elektronische Beats: Martin Zentner

Gastmusiker:

• Meike Boltersdorf

• Thorsten „Putte“ Puttenat

• Moritz Finkbeiner