Tord Gustavsen Trio

Tord Gustavsen ist sicherlich Norwegens herausragendster Jazzpianist. Obwohl seine Aufnahmen viele verschiedene Formen annehmen können, fängt die Musik des Norwegers konsequent einen unaufdringlichen, minimalistischen Klangansatz ein, der ihn direkt in den Mittelpunkt des modernen nordischen Jazztons stellt.

Seine Musik befindet sich in kontinuierlicher Metamorphose und basiert doch immer auf einprägsamen Melodien, subtilen Grooves, musikalischem Raum und faszinierenden Texturen, die Sanftheit mit Tiefe verbinden.

Mit seinem letzten Album „Seeing“ (VÖ: September 2024 bei ECM) schlug Tord Gustavsen ein neues, komplexes Kapitel in seiner Reihe gefeierter Trioaufnahmen auf, die er 2003 mit dem heute als Klassiker geltenden Album „Changing Places“ begonnen hat. Die neue Aufnahme mit ihren kompakten, konzentrierten Liedformen „spiegelt meine persönliche Entwicklung wider, ich werde älter und konzentriere mich mehr und mehr auf das Wesentliche im Leben und in der Musik“, sagt der norwegische Pianist. Mit seinem langjährigen Wegbegleiter Jarle Vespestad am Schlagzeug und Steinar Raknes am Kontrabass taucht Gustavsem tief in seine unverwechselbare Mischung aus Jazz, Blues, Gospel, skandinavischer Volks- und Kirchenmusik ein. „Die Melodien wertschätzend“, wie Tord es ausdrückt, schöpft das Zusammenspiel der Gruppe Kraft aus der Zurückhaltung und baut die Musik geduldig auf ihre Höhepunkte hin auf, während Gustavsen, ein wahrer Meister des Trio-Formats, das Ganze mit seinem feinen Anschlag und seiner ganz speziellen subtilen Gospel-Glut prägt. Zu den Theaterhaus Jazztagen reist Gustavsen aber nicht nur mit bekannten und bewährten Titeln an, sondern hat auch eine ganze Reihe brandneuer Titel im Gepäck.

Tord Gustavsen (p, electronics), Steinar Raknes (b, electronics),

Jarle Vespestad (dr)