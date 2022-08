Torres (USA)

Mackenzie Scott aka TORRES kommt mit ihrer Band am 2. September nach Schorndorf!

Genau zwei Jahre wird es dann her sein, dass die in Georgia, USA aufgewachsene und jetzt in Brooklyn lebende Songwriterin in Deutschland war: sie hatte gerade im Januar 2020 ihr viertes Album Silver Tongue veröffentlicht, und ihr Konzert im März 2020 in der Kantine am Berghain in Berlin war eines der letzten, das in der beginnenden weltweiten Pandemie noch stattfinden konnte. Die Band brach am nächsten Morgen ihre Europa-Tournee ab. Der energiegeladene Auftritt von Scott und Band und die besondere Stimmung dieses Abends wurden für die Ewigkeit auf dem Live in Berlin Album festgehalten, das im vergangenen Sommer erschien. Im Juli 2021 erschien nach dem selbstbetitelten Debüt (2013), dem rockigeren Sprinter (2015), den elektronischeren Sounds von Three Futures (2017) und dem intimeren Silver Tongue (2020), das sie selbst produzierte, das fünfte Torres Album, Thirstier. Thirstier ist energetischer, bombastischer als seine Vorgänger, die Gitarren werden lauter und lassen dabei Raum für Scotts kraftvolle Stimme. Sie hat das Album wieder ko-produziert, diesmal mit Rob Ellis und Peter Miles, und man hört den Songs ihre Erfahrung und ihr Selbstbewusstsein als Songwriterin, Musikerin und Produzentin an.

In ihren eigenen Worten vom letzten Jahr:

„Thanks for sticking with me four albums in. I’m gonna give you an even better one next year“

