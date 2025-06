Torsi und Fragmente. Gerda Bier, Ilka Nowicki, Sibylle Schlageter

Vernissage mit den Künstlerinnen, die Kunsthistoriker Claudia Scheller-Schach wird in die Arbeiten einführen.

Kompakt, verletzlich, zart, raumgreifend - die Grafiken und Plastiken aller drei Künstlerinnen beschäftigen sich mit dem Bruchstückhaften des menschlichen Daseins. Die Bildhauerin Gerda Bier und die Malerin Ilka Nowicki, Künstlerinnen-Mitglieder des Hohenloher Kunstvereins, leben und arbeiten in Schwäbisch Hall. Für die gemeinsame Ausstellung im Stadtmuseum Crailsheim, haben sie die Karlsruher Bildhauerin und Akademiedozentin Sybille Schlageter als Gastkünstlerin eingeladen.

„Gerda Biers Torsi und Büsten aus Holz und Eisen wirken, trotz ihres mitunter relativ kleinen Formats, monumental. Nicht in dem Sinne, wieviel in Zentimeter messbaren Raum sie einnehmen, vielmehr was ihre Ausstrahlung ausmacht: als komprimierte Körper behaupten die dunklen, gemaserten Holzblöcke fast trotzig ihr Dasein und legen zugleich Zeugnis ab für Vergänglichkeit und Verletzlichkeit.“ (Claudia Scheller-Schach M.A., Kunsthistorikerin, März 2022)

„Menschzeit ist das überspannende, in werkgruppen gegliederte Thema von Ilka Nowicki. Sie fragt, hinterfragt, erspürt und erforscht den Menschen in all seinen Facetten und Handlungen. dabei arbeitet sie interdisziplinär. aktuelle werkgruppe: fragmente“ (www.gerda-bier.de; www.ilka-nowicki.de)

Sibylle Schlageter erzielt in Form und Ausdruck eine Balance zwischen Erkennen und Hinterfragen. Dabei ist es beinahe so, als ob die Zeichnung direkt vor unseren Augen entstünde. Das Prozesshafte ihrer Entstehung wie auch die bewusste Reduzierung und das Weglassen oder nicht Weiterführen einer Gestaltform, das oftmals Unvollendete im Detail – all das trägt das Element der Zeit und den Aspekt des Momentanen in sich. Die Unmittelbarkeit in der Wirkung, die darin gespeichert ist, korrespondiert mit der Thematik der Wandlungen in ihrem Werk.“ (Dr. Sabine Heilig, Kunsthistorikerin, Februar 2013 In Kooperation Sibylle Schlageter)

Abb. Ilka Nowicki, o.T.