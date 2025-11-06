TORSTEN GOODS & Band

Seele ist, was den Menschen ausmacht – sein Innerstes, Ehrlichstes, die Essenz. Je tiefer, desto besser. „My soul has grown deep like the rivers“ schrieb der Schwarze Poet Langston Hughes, ganz in Goethes Sinn, denn „Des Menschen Seele gleicht dem Wasser“. Der deutsche Soulsänger und Über-Gitarrist Torsten Goods fließt uns jetzt mit „Soul Deep“ in die Ohren, seinem inzwischen achten Album, weit mehr als nur eine Fortsetzung seines Erfolgsalbums „Soul Searching“. Die zwölf neuen Stücke, entweder selbstgeschrieben oder mit seinem britischen Soul Brother Bluey Maunick von Incognito, präsentieren den 44-jährigen als gereiften Künstler, beeinflusst von Soul, aber auch Jazz, Blues und den sommergefühligen Westcoast/AOR Sounds der späten 70er in Kalifornien. So virtuos diese Musik auch sein mag, so ausgecheckt und ausproduziert, so sehr berühren die Klänge der Stimme(n) und Instrumente die Seele der Zuhörenden. Es ist Balsam und Bereicherung für Jeden, ergreifend und intensiv, eben „Soul Deep“.

Das neue Album erzählt die persönlichen Geschichten des laut SZ „an der Gitarre ebenso wie als Sänger begnadeten“ Torsten Goods. Es geht auch um seine optische Wandlung durch Alopecia, den schockartigen und andauernden Haarausfall, vor und über allem schwebt die Liebe. Zu seiner Seelenverwandten. „Soul Deep“ ist daher auch thematisch eine Konsequenz von „Soul Searching“: ein sehr persönliches Album, in dem der 44-jährige Geschichten aus seinem Leben und der Beziehung zu seiner Frau niederschreibt, wie etwa die sehnsüchtige Ballade „Summertime Heartache“, komplett mit Streichern und Saxofon von Jakob Manz, das Steely Dan-Tribut „Summer Rain“, das wunderschöne „Live by the Heart“, gesungen im Duett mit der wunderbaren Kim Sanders oder natürlich das tanzfreudige „Rocket Girl“.

Seine „Soul Deep“ Tour 2025 führt Torsten Goods im Herbst 2025 wieder durch ganz Deutschland, aber auch Österreich, Schweiz, Uk und Irland, der Heimat seiner Mutter. Mit dabei sind Jan Miserre an Keyboards und Piano, Felix Lehrmann am Schlagzeug und Björn Werra am Bass, sprich: die Band hinter dem neuen Album, absolute Könner und in dieser Besetzung seit sechzehn Jahren perfekt eingespielt. Im Zentrum dieser Konzerte steht natürlich die Musik des neuen Albums, aber auch die Fan-Favorites aus "Soul Searching“ und Torstens Backkatalog dürfen nicht fehlen. So wird jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis, einem Fest voll tief empfundener, virtuos gespielter, akustischer Glücklichmacher.

„Smooth Vocals, fast guitars und feel good grooves“ machen die Seele dieses musikalischen Erlebnisses aus.

***

Torsten Goods ist einer von Deutschlands besten und erfolgreichsten Jazz Gitarristen und Jazz-Pop/Soul-Sängern, kurz: der „deutsche George Benson“ (SZ). Der 44-jährige ist außerdem deutscher Musikautorenpreisträger und wurde für seine sechs bisherigen Solo-Alben, die meisten davon beim renommierten Jazzlabel ACT, zweimal für den Echo Jazznominiert. Goods zählt mit unzähligen Tourneen durch Deutschland, Russland, China undganz Europa mit seiner eigenen Band zu den festen Größen der internationalen Szene. Zudem ist er an vielen anderen Projekten beteiligt, ist fester Bestandteil der Band von Sarah Connor, spielt Konzerte mit Till Brönner oder Nils Landgren und verantwortet die künstlerische Leitung des Festivals Jazz am Fluss/ Klassik Am Fluss in Erlangen. Sein letztes Album „Soul Searching“ stieg mit Platz 2 in die Media Control Jazz Charts im September 2023 ein.

Besetzung: Torsten Goods (git, voc); Jan Miserre (keys); Björn Werra (b); Felix Lehrmann (dr)