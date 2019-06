Torsten Schlosser - Ich hab die Schnauze voll

Ein Stuhl, eine Flasche Hochprozentiges und seine Katze Käthe Belle, die er in einem Paket für einen Nachbarn angenommen, dann aber doch selber behalten hat.Schlosser macht sich frei – von showtauglichen Bühnenoutfits, den Erwartungen des Publikums und der Gesellschaft, dem unterschwelligen Streben nach einem politisch korrekten Leben und den Dogmen einer Welt, deren Alltag frei sein könnte, wenn er nur wollte. Wenn alles gut geht (auch da macht sich Schlosser nichts vor), wird daraus ein Abend wie in einer Prager Absinth-Bar: Abenteuerlich, ungewöhnlich, berauschend – und am Ende bleibt man verwirrt im Rinnstein zurück.

www.torsten-schlosser.de