Giacomo Puccinis populäre Oper Tosca ist ein Krimi um politische Verfolgung, Verrat, Folter, Mord, Machtgier und Missbrauch. Gleichzeitig erzählt sie von einer unsterblichen Liebe und dem heldenhaften Kampf um Freiheit in einem totalitären Regime.

Tosca spielt in einer Gesellschaft im Streit zwischen Autokratie und Demokratie und wirkt heutzutage in all ihren Facetten aktueller denn je. Wer sind die wahren Protagonistinnen und Protagonisten dieser Tragödie und was treibt sie an?

Die Compagnia Nuova bringt Tosca in bewährter Manier auf die Bühne: Leicht gekürzt und begleitet von einem Pianisten, komprimieren fünf internationale Opernsängerinnen und -sänger die Oper auf ihren Kern und bieten eine werktreue, aber gleichzeitig hochmoderne Lesart: Sie erzählt die Geschichte einer heutigen Diva im Kampf mit einem vielköpfigen Drachen: einer mediengetriebenen, dystopischen Gesellschaft.

Ein Opernabend der unter die Haut geht und im Herzen nachklingt, nicht zuletzt dank Puccinis farbsatter Musik.