TOT:END:ANZ

Vernissage am Donnerstag, 08.10.2026 | 17:00 Uhr im MuSeele (DANEBEN)

Werke aus der Grafiksammlung „Mensch und Tod“ des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und eine Installation von „Initium et Finis – Wunderkammer der Humanität“. Der Schweizer Fotograf Heinz Hebeisen aus Madrid präsentiert Schwarz-Weiß-Bilder zum Totentanz von der Semana Santa in Vergés. Eröffnungsreden von Luisa Rittershaus, Universität Düsseldorf und Dipl.-Psych. Rolf Brüggemann, Leiter des MuSeele.

„Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der andern muss man leben.“ (aus einem Gedicht von Mascha Kaléko)

Ein schwieriges Thema und im Kontrast zum Tanz vielleicht als Trost gedacht. Wir haben ein ganzes Leben, um uns darauf vorzubereiten. Wenn uns das Leben gelingt, gelingt auch der Tod?!