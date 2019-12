Total Glokal. Stuttgarter Weltgespräche

× Erweitern Nico Roicke via Unsplash Protestbewegung, Europa

Stuttgart 21 und Fridays for Future sind Protestbewegungen, die gewaltfrei zivilen Widerstand äußern – die eine lokal verankert, die andere weltweit. In der ifa-Reihe "Total Glokal" sprechen Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg, Jewellord Nem Singh (Universität Leiden) und Nisha Toussaint-Teachout (Fridays for Future Stuttgart) über Entwicklungen und Effekte von Protestbewegungen.

Hat sich der Charakter von Demonstrationen in den letzten Jahrzehnten verändert? Können Protestbewegungen innovativ und nachhaltig zur gesellschaftspolitischen Debatte beitragen? Welche Rolle spielen digitale Technologien und junge Aktivistinnen und Aktivisten?