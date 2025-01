Total Hip Replacement ist bekannt für seine energiegeladenen und einzigartigen Live-Konzerte. Die Musik wächst aus soliden Wurzeln des Reggae, Soul, Afro und Indie und vereint pulsierende Grooves, bunte Bläser-Riffs und soulgetränktem Gesang. Der Sound ist warm und hoffnungsvoll, aber die Botschaften sind direkt und drehen sich um die die besorgniserregende Richtung, in die sich die Welt dreht. Live schafft die Band einen Raum, der vor ansteckender Verspieltheit sprudelt.

2022-2024 waren explosive Jahre für die Band mit der die Veröffentlichung des Albums „Anyankofo“ und ausgedehnte Tourneen in Europa, Südamerika und Westafrika mit mehr als 120 Shows und tausenden von Zuhörern. Sowohl das Album als auch die Live- Shows wurden von der Kritik mit guten Kritiken in Magazinen Zeitschriften und im Radio. Dies gipfelte in erfolgreichen Auftritten Auftritten bei legendären Festivals wie Bout Du Monde (FR) und Reggae Jam (DE).

Im September 2024 veröffentlichte die Band ihr neues Album „Would It Be The Same“, das eine intimere Seite der Band erkundet. Das Album wurde selbst auf der Straße in Brasilien und im Studio der Band aufgenommen. Es beleuchtet sowohl globale Themen als auch persönliche Aspekte des Lebens und versucht, die Risse in der Gesellschaft und in uns selbst zu erforschen. Das Album wird von einer umfangreichen Release-Tour durch Dänemark, Grönland, Deutschland und die Schweiz begleitet, die den Herbst und Winter 2025 umfasst.