Totensonntagskonzert mit Volker Luft

Lux Aeterna: Musik zwischen den Welten.

Volker Luft: Gitarre

Entrückende Musik zwischen Trauer, Passion, Freude, Sehnsucht und Leidenschaft. Kompositionspreisträger Volker Luft bearbeitete und komponierte bewegende Werke von der Renaissance bis zur Gegenwart die mit poetischer Kraft das Dunkel in Klang verwandeln und die Suche nach der Freude und dem Licht feiern.

Beeindruckende Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Antonin Logy, Ernest Bloch, Joaquín Rodrigo und Johann Sebastian Bach korrespondieren mit den mehrfach ausgezeichneten Kompositionen Lufts die vom Flamenco, Tango und Klezmer inspiriert sind.

Mit seiner Gitarre verzaubert Volker Luft seine Zuhörer und nimmt sie mit in faszinierende musikalische Welten. Lux Aeterna das emotionale Konzerterlebnis.