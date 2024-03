Werter Pöbel aufgepasst! Am ersten Aprilwochenende gibt's beim Totentanz Festival eine musikalische Reise zwischen den Genres und Epochen, also Obacht!

Am 6. April findet das erste Totentanz Festival in den gotischen Gemäuern der Maschinenfabrik statt. Die Tradition des Totentanz lässt die Grenzen zwischen Leben und Tod verschwimmen. So soll an diesem Abend auch die Musik sein: Mittelalterliche Melodien treffen auf moderne Riffs, Dudelsäcke auf verzerrte E-Gitarren, atmosphärischer Folk auf harten Metal.

Gleich drei Bands präsentieren ihre ganz individuelle Interpretation dieser Gegensätze. Freut euch auf: