Zum Ende des Kirchenjahres führt der Chor Cappella Nova am Sonntag, 8. November, um 17 Uhr in der Schlosskirche Bad Mergentheim mit den „Deutschen Sprüchen von Leben und Tod“ von Leonard Lechner und dem „Totentanz“ von Hugo Distler zwei Chorwerke auf, die sich mit der Vergänglichkeit des Lebens und der Überwindung des Todes durch den Glauben befassen.

Außerdem werden drei Motetten aus der „Geistlichen Chormusik“ von Heinrich Schütz zu hören sein. Lucas Ziegler umrahmt das Konzert an der Orgel.

Leonard Lechner vertont mit fünfzehn kurzen, streng motettisch gearbeiteten Sätzen eine Art Reigen, dessen Texte zunächst von der Unbeständigkeit und Vergänglichkeit alles Irdischen handeln, um dann den Blick auf Gott, den Herren zu lenken, der allein ewig Freuden und Seligkeit schenken kann. Sein Kompositionsstil ist reich an eindringlichen Motiven rhythmischer und melodischer Art, die geradezu plastisch und sinnfällig den Weg aus Gefährdung hin zu Geborgenheit nachzeichnen. Die expressive Kraft der Lechnerschen Musik entsteht durch die Anpassung von Rhythmus, Phrasierung und Satzstruktur an die deutsche Sprache. Dieses Prinzip greift Heinrich Schütz später in seinen Werken der „Geistlichen Chormusik“ auf und systematisiert diese musikalische Rhetorik und Affektausdeutung.

Als Hugo Distler 1934 seinen Totentanz schuf, nahm er sich ausdrücklich an Lechners „Deutschen Sprüchen“ ein Vorbild. Außerdem hatte er während seiner Lübecker Kantorenzeit in unmittelbarer Nähe ein prachtvolles, lebensgroßes Wandgemälde in der Marienkirche vor Augen: den sogenannten Lübecker Totentanz. In dieser mittelalterlichen Bildgattung sind Tod und Mensch abwechselnd in einem Reigentanz dargestellt. In Distlers Komposition stehen zwölf Figuren zwischen Himmel und Abgrund. Nun tritt ihnen der Tod gegenüber und führt mit ihnen einen Dialog über deren Leben und deren Moral. Es gilt: Je stärker der Mensch mit der Welt verbunden war und dort sein Glück suchte, um so schwerer fällt nun der Aufstieg in das Himmelreich.