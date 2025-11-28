Babtou droht die Abschiebung in den Senegal – doch sein Zuhause ist Frankfurt. Eine packende Tragikomödie über Freundschaft, Identität und Neuanfang.

Nach seiner Entlassung aus der Haft freut sich Babtou riesig auf einen echten Neuanfang: Zusammen mit seinem besten Freund Dennis will er endlich die Freiheit genießen, das Leben feiern und nie wieder etwas mit den Behörden zu tun haben. Doch schon die spontane Willkommensparty endet im Chaos – und Babtou findet sich noch am selben Abend erneut in Handschellen wieder.

Die Konsequenzen sind dramatisch: Wegen wiederholter Straffälligkeit soll er in den Senegal ausgewiesen werden – ein Land, das er nur aus den Erzählungen seines Vaters kennt. Geboren und aufgewachsen in Frankfurt, ist Deutschland Babtous einziges Zuhause. Um die drohende Abschiebung in letzter Sekunde zu verhindern, schmieden Babtou und Dennis einen ebenso verrückten wie riskanten Plan …