Kurs/ Seminar: Touch for Health 1 (Gesund durch Berühren 1) Dieser Kurs ist für interessierte Laien wie auch für Therapeuten (sowie Therapeuten in Ausbildung) gedacht, die die Gesundheit und das Wohlbefinden auf natürliche Weise unterstützen möchten. In diesem Seminar lernt man, wie man mit Hilfe von einfachen Muskeltests Blockaden bzw. Störungen auffindet und mit entsprechenden Techniken (z.B. Massage von Zonen die die Entgiftung für die jeweiligen Bereiche anregen, Punkte für die Durchblutung, Anregen der Meridiane/ Energiebahnen im Körper) lösen kann. Außerdem werden Möglichkeit zur Verbesserung der Koordination und zum Stressabbau gezeigt, die sich gut in den Alltag integrieren lassen. Zusätzliche Techniken wie der Nahrungsmitteltest (Stressreaktionen auf Nahrungsmittel) bieten Therapeuten und Laien weitere Möglichkeiten. Inhalte aus dem Kurs: Einführung in das verlässliche Muskeltesten Was sind Meridiane (Energiebahnen) 14 Muskeln, 14 Meridiane und wie sie getestet werden Ausgleich von Störungen über Durchblutungs-und Entgiftungspunkte Test von Nahrungsmittel (Stress auf Nahrungsmittel) Stressabbau - Stress -Release Technik Test und Korrektur der Augen-und Ohrenenergie und mehr Unsere Kurse sind international anerkannt und finden in kleinen Kursgruppen statt, so dass individuell auf die Teilnehmer eingangen werden kann. Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung beim Unterrichten sowie in der praktischen Anwendung mit Klienten.