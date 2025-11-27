Touch live im L'Toro

Die Band Touch spielt live am 2. Weihnachtsfeiertag in Öhringen-Cappel im L`Toro.

Die Musiker bringen jahrzehntelange Erfahrung aus den verschiedensten Bandprojekten in diese Band mit ein. Es stehen Songs von Beth Hart und Amy Winehouse neben Saxophonstücken wie beispielsweise Candy Dulfers „Lilli was here“ und Gerry Raffertys „Baker Street“ auf der Setlist. Für Gitarrenfreunde gibt es ebenfalls was auf die Ohren wie z.B. das „I`m Coming out“ von Diana Ross im funky „Nil Rodgers Stil“ oder Tina Turners „Nutbush City“ im rockigen „Bonamassa-Gewand“. Donna Summer lässt mit „Hot Stuff“ die Disco-Kugel leuchten und Chris Stapleton singt über den „Tennessee Whiskey“.

Die bunte Songauswahl bietet für jeden etwas und lässt das Tanzbein nach den Weihnachtsfeiertagen schwingen.