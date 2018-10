Die Kult-Rock-Nacht der Region Neckar-Odenwald „TOUCH meets ROCKPALAST“ findet am 10. November 2018 ab 20:00 Uhr nun schon zum dritten Mal in der Lokalität der einstigen Diskothek „Airport“ in Mosbach-Lohrbach statt und ist auch schon weit über die badische Grenze hinaus bekannt.Seit bereits 7 Jahren garantieren der ehemalige Besitzer des „TOUCH“ Töni und der ehemalige DJ des „ROCKPALAST“ DJ Jones eine ultimative, stimmungsgeladene Party. Mit ihrem perfekten Mix aus tanzbaren Rocksongs und unvergesslichen Meilensteinen der Hardrock und Heavy-Metal-Szene liefern die beiden sich ein anmutiges DJ-Battle, bei dem keiner die Füße stillhalten kann.Zusammen mit dem Team des MOSBACHER BRAUHAUS ist es nach einem überragenden Erfolg der letzten Rocknächte wiederum gelungen, das ehemalige Airport beim Flugplatz in Mosbach-Lohrbach als Veranstaltungsort zu organisieren. Diesmal auch wieder mit einem Imbisswagen für den großen oder kleinen Hunger vor Ort.Das Diskotheken-Ambiente mit einer großen Tanzfläche verleiht der beliebtesten Rocknacht den gewissen extra Kick.