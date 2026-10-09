Touched by Darkness - Das Dark-Fantasy-Megagame

Touched by Darkness ist ein Dark-Fantasy-Megagame für 15 bis 42 Teilnehmende. Ein Megagame verbindet Elemente aus Brettspiel, Pen & Paper, Strategiespiel und Live-Rollenspiel zu einem gemeinsamen, interaktiven Spielerlebnis.

Die Teilnehmenden übernehmen die Führung verschiedener Fraktionen, schmieden Bündnisse, verwalten Ressourcen und treffen Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte nachhaltig beeinflussen. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an erfahrene Spielerinnen und Spieler als auch an Neulinge. Eine Einführung in das Spiel erfolgt vor Beginn der Veranstaltung.