Tour de France

Anfangs war diese jeden ersten Freitag des Monats vor allem ein Treffpunkt für die riesige französische Gemeinde in München (mehr als 9000 Franzosen leben hier) sowie für Romanistik-Studierende.

Bald aber kamen auch Münchner, die in Frankreich im Urlaub gewesen waren, und einfach mal an anderer Popmusik interessierte junge Leute. Die Mundpropaganda tat ein übriges, das 2002 ins Muffatwerk übersiedelte anfängliche Experiment wurde ein Hit. Später etablierte Bohnet die “TdF” sogar in Berlin und gab Gastspiele von Frankfurt bis Amsterdam. 2019 durfte der “verrückte Deutsche, der Party macht” vermutlich als erster deutscher DJ in Paris auflegen.