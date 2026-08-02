Tour de Ländle mit Vincent Klink

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagefindet mit Vincent Klink eine kulinarisch-kulturelle Reise durch Schwaben statt.

Vincent Klink ist nicht nur „schwäbischer Philosoph und Schaffer am Herd“ (Stuttgarter Zeitung), sondern auch ein großartiger Erzähler und Entertainer. Mit seinem Restaurant Wielandshöhe in Stuttgart hat er es ebenso zu Ruhm gebracht wie mit seinen Fernsehauftritten und Büchern, in denen er durch die Welt reist und mit kulinarischen Geschichten zurückkommt.

Nun widmet er sich seiner unmittelbaren Heimat: Mein Schwaben. Leben und Speisen im Ländle des Eigensinns. Buttenhausen, Pfullingen, Biberach, Tiefenbronn, Lauffen am Neckar, Steinheim an der Murr – es sind die kleinen Ortschaften, die Flüsse und Täler, die Höhenzüge der Schwäbischen Alb und die vielen bürgerlichen Gasthäuser, die das Grundrauschen jener Kulturlandschaft erzeugen, die Vincent Klink in seinem Buch mit großer Begeisterung und dem ihm eigenen Sinn für Humor besingt. Abstecher nach Tübingen, Ulm und Stuttgart inklusive. Kurz: ein kulturelles und kulinarisches Heimspiel – mit Kaffee und Kuchen der Landfrauen Edelfingen!

In Kooperation mit den Landfrauen Edelfingen.

Kaffe und Kuchen: Ab 14:00 Uhr