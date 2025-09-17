Tour Ginkgo

Es sind 9,5 Mio. Minuten, bis ein Kind 18 Jahre alt ist.

Es lohnt sich für Eltern, gut zu reflektieren, was sie in dieser entscheidenden Zeit tun.

Dieses Bühnenprogramm ist mehr als ein Vortrag, es macht Kinderpsychologie live erlebbar. Diese Mischung aus Unterhaltung und Wissensvermittlung bereitet für Eltern, PädagogInnen und ErzieherInnen die wichtigsten Themen der Kindheit multimedial und mit Bühnenexperimenten auf.

Sie erfahren, warum eine gute Eltern-Kind-Bindung wichtig und warum Ihr Umgang mit „Brandherden am Kind“ entscheidend ist. Sie erleben, dass Mädchen und Jungen zwar nicht gleich, aber trotzdem gleichberechtigt sind. Sehen und hören Sie, wie man in der Familie am besten mit den nicht mehr wegzudenkenden Medien umgehen kann. Für die Zeit der Pubertät lernen Sie, wie man einen Kaktus umarmt und Sie begreifen in dieser Show, wie Sie Kinder widerstandsfähig machen und zu solidarischen und die Ressourcen des Planeten schützenden Menschen formen. Weil sich unsere Welt immer schneller dreht, sollten Kinder in ihrer Familie auch lernen, mal auf die Bremse zu treten, für ein unverkrampftes Leben.

Lassen Sie sich aus Ihrer Erwachsenenwelt zwei Stunden entführen und lernen Sie, die Welt wieder aus den Augen von Kindern zu sehen.

Kinder sind die Saat der Zukunft und geliebte Kinder können, wenn sie groß sind, die Welt verbessern.