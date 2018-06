Tour zum Hohenasperg

Ziel der circa 67 Kilometer langen, "schweren" Tour ist der Hohenasperg.

Dieser diente in seiner langen Geschichte verschiedenen Zwecken (Führstensitz der Kelten, Festung und Gefängnis, Vollzugskrankenhaus). Über Leonberg fährt man durch Strohgäu und ab Schwieberdingen den Keltenweg entlang und schließlich von der Ortschaft Asperg das letzte Stück den Berg hinauf. Der historische Ort bietet neben Einkehrmöglichkeiten auch einen Museumsbesuch und einen fantastischen Rundblick weit ins Land hinein. Nach einer Pause wird über Ludwigsburg zurückgeradelt und wieder hinauf oberhalb der Weinhänge entlang bis zur Schillerstadt Marbach. Von dort dann zurück mit der S-Bahn. Gestartet wird an der FILharmonie in Bernhausen.

Kontakt: Bernhard Münst und Andreas Mailänder