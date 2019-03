Tourismus auf Island: Herausforderungen für die Zukunft

Seit Entwertung der Krone durch die Wirtschaftskrise auf Island erfährt das Land einen touristischen Boom. Die Tourismusbranche leistet seither einen großen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt.

Doch die Kehrseite des erhöhten Tourismusaufkommens wird durch einen Blick in die isländische Natur sichtbar: Leihwagen fahren abseits der Wege, jahrhundertealte Mooslandschaften werden für das Selfie beschädigt, menschliche Hinterlassenschaften säumen die Szenerie und die von der Natur ausgehenden Gefahren werden unterschätzt, so dass so mancher unbedachte Ausflug mithilfe der Bergwacht endet. Doch um einen adäquaten Umgang mit diesem Phänomen zu erzielen, werden neue Konzepte im Sinne von Mensch und Umwelt entwickelt, die im Rahmen dieses Vortrages dargelegt werden sollen.

