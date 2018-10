Tourismus = Entwicklung?

Tourismus in Länder des globalen Südens ist eine wichtige Brücke zwischen den Menschen in Europa und Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Doch nicht immer nützt der Tourismus auch den Menschen vor Ort. Häufig profitieren vor allem ausländische Investoren, Betreiber großer Hotelkomplexe oder Golfanlagen, die die Umwelt teils irreparabel belasten.

Brot für die Welt - engagiert sich gemeinsam mit ökumenischen Partnern für einen nachhaltigen, sozial verantwortlichen und umweltverträglichen Tourismus. Die Fachstelle Tourism Watch leistet entwicklungspolitische Lobbyarbeit gegenüber Reisewirtschaft und Politik und gibt den Informationsdienst TourismWatch heraus.

Evi Cecilia Leibritz informiert über die Arbeit von Tourism Watch. Sie besuchte selbst ausgezeichnete Tourismusorte, die sich der Nachhaltigkeit verpflichteten.