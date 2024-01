Tournee Theater Stuttgart: Heisenberg

Eine zauberhafte Liebeskomödie von Simon Stephens

Statt dem ursprünglich geplanten Stück "Die Wunderübung" wird nun "Heisenberg" gespielt.

Nach den drei Komödien "ACHTERBAHN", "GLÜCK" und "ILLUSIONEN EINER EHE" von Eric Assous und "DER WUNDERÜBUNG" von Daniel Glattauer bringt das TOURNEE THEATER STUTTGART die Komödie "HEISENBERG" des weltweit erfolgreichen englischen Starautors Simon Stephens auf die Bühne.

Unterschiedlicher kann es nicht sein, das Paar, dessen ungewöhnliche (Liebes-) Geschichte auf einem Bahnhof beginnt, als ein Mann scheinbar zufällig auf den Nacken geküsst wird. Und plötzlich »steht die Bühne unter Strom«! So merkt Alex erst spät, dass diese Begegnung mit Georgie offenbar doch kein Zufall war und lässt sich in wunderbarer Unbesorgtheit zum ersten Mal in seinem Leben auf ein Abenteuer ein.

Stephens, einer der meistgespielten britischen Gegenwartsautoren, erzählt ein wunderbar melancholisches, modernes Märchen! Er nähert sich seinen Personen mit Verständnis, Neugier, Nachtsicht und Zärtlichkeit. Und er erfindet mit Georgie und Alex zwei Figuren, die man im Theater schon lange nicht mehr gesehen hat. Sie verzaubern den Theaterbesucher nicht nur durch ihre Widerspenstigkeit, sondern auch durch ihre ganz eigene Weise, mit der sie um die Verwirklichung ihres Traums vom privaten Glück kämpfen.

Viele überraschende Wendungen halten den Zuschauer bis zum Ende des Theaterabends in Atem und bis zum Schluss bei bester Laune! HEISENBERG ist vor allem eines: ein echter Genuss mit Minimalausstattung und Maximalwirkung

Infos zum Theater: www.tourneetheater.net

Eintritt: VVK 17,50/12,00 Euro, Abendkasse 19,00/14,00 Euro.

Karten gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen - in Marbach bei Foto Beran (Marktstraße 32) und in Rielingshausen bei Euli-Service (Hauptstraße 17).

Im Internet sind Karten unter https://marbach.reservix.de/events sowie über die Tickethotline 01806 700 733 erhältlich.

Die Abendkasse öffnet um 19.00 Uhr.