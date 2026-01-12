Tourneetheater Stuttgart - spielt „Die Wunderübung“

Das Tourneetheater Stuttgart gastiert am Freitag, 27. Februar 2026 um 19.30 Uhr, mit der Komödie „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer in der Stadthalle Künzelsau.

Das Stück wirft einen ebenso humorvollen wie berührenden Blick auf die Abgründe und Feinheiten menschlicher Beziehungen.

Im Mittelpunkt stehen Joana und Valentin, deren Beziehung festgefahren ist. Im Therapieraum ihres Paartherapeuten herrscht Eiszeit: Während Joana mit scharfem Wortwitz und spitzen Bemerkungen dominiert, bleibt Valentin meist sprachlos. Der Therapeut versucht mit Übungen und psychologischen Kniffen, Bewegung in die verfahrene Situation zu bringen, zunächst ohne Erfolg.

Was folgt, ist eine vergnügliche und zugleich tiefgründige Reise durch das Labyrinth zwischenmenschlicher Nähe und Distanz. Mit bissigem Humor, ironischen Dialogen und feinem Gespür für persönliche Marotten entfaltet sich ein Theaterabend voller überraschender Wendungen und emotionaler Momente.

Daniel Glattauer, bekannt durch seine Bestseller „Gut gegen Nordwind“ und „Alle sieben Wellen“, beweist mit „Die Wunderübung“ auch auf der Bühne sein besonderes Talent, Beziehungsthemen pointiert, warmherzig und treffsicher zu erzählen. Das Stück ist ein charmantes Spiel über Liebe, Verletzlichkeit und die Kunst, einander zuzuhören.

Die Vorstellung findet am Freitag, 27. Februar 2026, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Künzelsau statt. Der Einlass in die Stadthalle beginnt ab 18.30 Uhr, der Saaleinlass erfolgt ab etwa 19 Uhr.

Tickets sind im Vorverkauf bei Tabak Brückbauer erhältlich.

Reservierungen nimmt die Stadtverwaltung Künzelsau unter veranstaltung@kuenzelsau.de entgegen. Weitere Informationen sind unter www.kuenzelsau.de/veranstaltungen abrufbar.