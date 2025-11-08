Tourneetheater Stuttgart spielt "Heisenberg"

Das Tourneetheater Stuttgart spielt ab Februar 2024 die Komödie "Heisenberg" des weltweit erfolgreichen englischen Starautors Simon Stephens auf die Bühne.

Erleben Sie mit "Heisberg" ein ebenso hintergründiges wie humorvolles Theaterstück! Freuen Sie sich auf fesselnde Dialoge, die, wie in einem Poker-Spiel, immer alles aufs Ganze setzen.

Eine raffinierte Handlung voller Überraschungen und zwei außergewöhnlich feingezeichnete Theaterfiguren verzaubern den Theaterzuschauer und ziehen ihn in den Bann dieses modernen Märchens von der Suche nach dem Glück. Diese Komödie ist vor allem eines: ein echter Genuss mit Minimalausstattung und Maximalwirkung! Ein Leckerbissen für zwei Schauspieler - und fürs Publikum!