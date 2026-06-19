»Tous sur la banquise« (»Alle auf der Eisscholle«) widmet sich dem Leben der Kaiserpinguine und dem Klimawandel, der ihre – und letztlich auch unsere – Existenz bedroht. Ausgehend vom besonderen Sozialverhalten dieser Tiere befragen wir unsere eigene Gesellschaft und ihre Strukturen: Bei den Pinguinen gehen wir auf die Suche nach einer Menschlichkeit, die in unserer Zeit immer seltener zu werden scheint. In ihnen spiegelt sich, was uns als Menschen ausmacht – und was wir möglicherweise freiwillig preisgeben.

Das Stück verbindet Tanz, Musik, Sprache und Szenografie. Es bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen der konkreten Darstellung des Lebens der Tiere einerseits und einer abstrakten Interpretation durch Bewegung, Text und Klang andererseits. So entsteht ein weiter Interpretationsraum, in dem sich die Frage eröffnet, wie der menschliche Körper den Herausforderungen unserer Gegenwart begegnet.