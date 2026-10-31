Toxic Frogs (FR)

Toxic Frogs – das ist pure Power: eine komplett weibliche Celtic-Punk-Rock-Band, die jede Bühne in ein Feuerwerk aus Energie, Spaß und Haltung verwandelt. Ihre Mission?

Die Crowd zum Kochen bringen und dabei laut über Themen reden, die wirklich zählen. Die Band aus Lyon liefert fette Riffs, rohe Energie und Songs mit Message – gegen Gewalt an Frauen, gegen den Wahnsinn des grenzenlosen Kapitalismus und für mehr Frauenpower in der Musikszene. Aber keine Sorge – bei den Toxic Frogs kommt der Spaß nie zu kurz! Mit jeder Show reißen sie euch mit auf eine wilde, adrenalingeladene Fahrt, bei der einfach niemand stillstehen kann. Seit 2015 sind die sechs Powerfrauen auf Festivals und Bühnen in ganz Europa unterwegs – und haben sich längst als eine der aufregendsten, lautesten und mitreißendsten Bands der französischen Punkrock-Szene etabliert.