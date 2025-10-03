TOXOPLASMA | Deutsch-Punk-Veteranen der ersten Stunde, immer noch mit Spaß bei der Sache

Deutsch-Punk-Veteranen der ersten Stunde und eine der dienstältesten immer noch oder besser gesagt wieder aktiven Bands des Genres: 1980 gegründet, gehörte die Truppe aus Neuwied um Frontmann Wally damals innerhalb kürzester Zeit zusammen mit SLIME und HASS zur Speerspitze des heimischen "Polit-Punks", war 1982 auf dem legendären "Underground Hits"-Sampler vertreten und ging mit den BAD BRAINS auf Deutschland-Tour. 1983 erschien ihr selbstbetiteltes Debütalbum, das als absoluter Meilenstein gilt und Kultstatus besitzt – die Songs haben bis heute nichts an Aktualität und Bedeutung eingebüsst und sind echte Klassiker. Mehr als vierzig Jahre später ist hier eine Band am Start, die immer noch mit Spaß bei der Sache ist, keine selbstverliebten Nostalgieverwerter, die sich in der Pflicht sehen, dumpfe Parolen für die Lederjacken der Dosenbierfraktion abzuliefern. Als wären sie nie weg gewesen, knallen ihre neuen Lieder perfekt und ergänzen bei den Konzerten hervorragend die alten Hits.

Support: HELMUT COOL | Eingängiger Deutschpunk ohne großen Anspruch aus Stuttgart

Eine Band, die wenig auf die Kette kriegt und darauf wartet, weitere Konzerte zu spielen, um in sämtlichen Städten des deutschsprachigen Raums eine handwarme Mahlzeit und Freigetränke zu bekommen – gespielt wird eingängiger Deutschpunk ohne großen Anspruch, dafür mit tonnenweise Melodien und Texten, die manche eventuell lustig finden.