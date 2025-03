Träume, Highlands und der Kampf um Freiheit

Drei junge Frauen, die trotz der Erwartungen ihrer Zeit ihre eigenen Träume verfolgen und auf Umwegen die große Liebe finden – Schottland 1485: Lady Flower, die älteste Tochter von Gregor MacKay, träumt davon, bei einer Tierheilerin im entfernten Dorf Portskerra das Heilen zu lernen, um die Hochlandrinder ihres Clans zu versorgen. Ihre Eltern haben jedoch andere Pläne für die fürsorgliche Tochter….

„Der knisternde Auftakt voller Leidenschaft und Humor – prickelnd, sinnlich und unterhaltsam bis zur letzten Seite. Ein großartiger Lesegenuss in den Highlands – was will man mehr?“- (Hannah Conrad, Autorin). Am 14. April um 19:00 Uhr lädt Autorin Kristin MacIver zu einer Lesung ein, die in die atmosphärischen, schottischen Highlands des 15. Jahrhunderts führt. Im Mittelpunkt stehen die Schwestern Flower, River und Leaf MacKay, die auf ganz unterschiedliche Weise ihren Platz in einer von Traditionen geprägten Welt suchen. Neben Auszügen aus ihren Büchern gibt Kristin MacIver spannende Einblicke in die Entstehung ihrer historischen Liebesromane. Wie werden Figuren lebendig, die zum Mitfühlen und Mitfiebern einladen? Welche Details aus der Vergangenheit lassen die Highlands authentisch wirken? Und wie wird man überhaupt Autorin? Ein stimmungsvoller Abend für alle, die das Zusammenspiel von Geschichte und Romantik lieben und in eine andere Zeit eintauchen möchten.