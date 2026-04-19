Wolfram Lotz ist zu Gast am Schauspiel Stuttgart und liest aus seinem neuen Werk Träume in Europa.

„Ich war in meiner Wohnung auf der Flucht vor meinem MacBook. Es bewegte sich auf dem Boden vorwärts und rückwärts, und wenn es mich berührte, könnte ich verletzt werden…"

Für seine Kurzprosa-Sammlung, erklärt der Autor sich zu Beginn des Textes, habe er in sogenannten Traumforen recherchiert – Internetforen, in denen sich Menschen gegenseitig und ihre Träume erzählen. Lotz sammelt diese Erzählungen, bearbeitet sie und verdichtet sie zu einer literarischen Collage – ohne Kommentar und ganz ohne Deutung.

So entsteht ein traum-haftes und assoziatives Nebeneinander mittellanger und sehr kurzer Traumerzählungen: mal absurd und kafkaesk, mal profan und alltäglich, meist jedoch auf eigentümliche Weise rätselhaft – ein kollektives Tagebuch des Unbewussten.

Wolfram Lotz, geboren 1981, ist Dramatiker und Lyriker. Er wurde mit dem Kleist-Förderpreis ausgezeichnet, in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute zum Nachwuchsautor des Jahres gewählt und erhielt den Nestroy-Theaterpreis für das beste Stück. Lotz’ Texte sind bekannt für ihren Humor und ihre kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen.

Ab Juni 2026 wird sein vielfach ausgezeichnetes Stück Die Politiker in der Regie von Alexander Eisenach am Schauspiel Stuttgart zu sehen sein.