Träume zwischen Hoffnung und Verzweiflung, eine Ausstellung von Johanna Teske

Die Bilder von Johanna Teske zeigen Erinnerungsfetzen und Traumfragmente. Sie verweisen auf eine Suche nach Spuren in den Trümmern der Geschichte, nach Hoffnung und Bewegung, Aufbegehren und Niederlage, Starre und Verzweiflung.

Es geht um eine Auseinandersetzung aus der Sicht von Einzelpersonen oder von Vielen, um vergangene Stimmungen und Träume, die bis in die Gegenwart reichen, die enden oder in die Zukunft weisen. Hell und dunkel, oftmals schwarz und weiß und die spielerischen Nuancen dazwischen, sind das Charakteristikum dieser Zeichnungen, an deren präziser Ausführung das Auge hängen bleibt und sich gleichzeitig im Detailreichtum der Bildgegenstände verliert. Einzelstudien ergänzen die dargestellten Begebenheiten. Der gegenständliche und erzählerische Stil lädt zur Auseinandersetzung ein.