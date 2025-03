TräumeLeben

Mach-mit !-Konzert : Ein fabelhaftes Zaubermärchen mit Musik für Flöte, Klarinette, Saxophon und Klavier

Diese musikalische Geschichte handelt davon, dass durch Vorstellungskraft vieles möglich ist. Zwei Schwestern vertiefen sich beim Lesen eines Buches über blaue Wuschelwesen so sehr in die Geschichte, dass sie sich dabei selbst in fabelhafte Wesen verwandeln. Ihr Leben wird dadurch viel freier und lustiger. Ihre Familie und ihre Freundinnen und Freunde sind zunächst ziemlich erstaunt über die Veränderungen der Mädchen, doch am Ende dieses Mach-mit!-Konzerts sehen die Eltern die Herausforderung als Chance, und die Familie wächst richtig zusammen – mit schwungvoller Musik zum Hören, Tanzen und Singen.