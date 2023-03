Es ist uns eine grosse Freude die Ausstellung, des in Heilbronn lebenden Künstlers Michael Hieronymus, zu präsentieren.

Die Vernissage, für geladene Gäste, findet am Freitag, 14.04.2023 um 19 Uhr statt.

Die Ausstellung knüpft an die Einweihung der Egalite Skulptur 2018 im Untergruppenbacher Wald und an die dazugehörige Ausstellung in unseren Räumen an. Sie ist ausschließlich an diesem Wochenende bei uns zu sehen.

Die Ausstellung träumt die Erde appelliert unter anderem an unsere Fantasie sich den Möglichkeiten des Zusammenlebens der Lebewesen auf unserer Erde auf eine feinfühlige, ungewohnt und überraschende Art zu nähern.

Verpassen Sie nicht dieses spannenden und kurzweilige Ereignis.