LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonate Nr. 1 D-Dur op. 12/1, Sonate Nr. 2 A-Dur op. 12/2, Sonate Nr. 3 Es-Dur op. 12/3 & Sonate Nr. 4 a-Moll op. 23.

Frank Peter Zimmermann Violine

Martin Helmchen Klavier

Groß gefeiert werden soll der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven im nächsten Jahr. Soviel steht heute schon fest. Im Grunde bedürfte es dieses großen Aufhebens aber gar nicht. Denn den besten Interpreten gelingt ihr Beethoven immer noch ganz unprätentiös. Genau so wie Frank Peter Zimmermann und Martin Helmchen. Die beiden Solisten sind nicht etwa für Boulevardgeschichten oder Titelstorys bekannt, sondern begeistern das Publikum vor allem mit ihrer bedingungslosen Hingabe zur Musik. Nun widmen sie sich Beethovens Sonaten für Violine und Klavier. Ob sie sich dafür gesucht haben? Gefunden haben sie sich in jedem Fall! Denn dass da etwas ganz Außergewöhnliches zusammenwächst, haben die Auftritte des Duos bereits gezeigt. Man darf also gespannt sein, wie sie nun dem frühen und mittleren Beethoven in seinen ersten vier Werken für diese Besetzung begegnen. Eins ist aber sicher: An solchen Konzerten wird sich das Beethoven-Jahr 2020 messen lassen müssen.