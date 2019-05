× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

GUSTAV MAHLER Adagio aus der Sinfonie Nr. 10 Fis-Dur (Bearbeitung von Ronald Stevenson).

FRANZ LISZT Études d’exécution transcendante

Igor Levit Klavier

»Die Welt da draußen ist für mich das A und O«, sagt Igor Levit und zeigt damit, dass er eben nicht nur Pianist ist. Die politische Gegenwart spielt für den Künstler eine ebenso große Rolle wie seine musikalische – eigentlich möchte er diese beiden Welten gar nicht voneinander trennen. Und so betritt mit Igor Levit jedes Mal auch ein Mensch die Bühne, der sich nicht in seinen Elfenbeinturm zurückzieht, sondern den Kontakt mit der Gesellschaft sucht. In Ludwigsburg wendet er sich dieses Mal einer Klavierfassung von Gustav Mahlers Adagio aus seiner 10. Sinfonie sowie Franz Liszts virtuosen »Études d’exécution transcendante« zu. Seinen Zuhörern überlässt er dabei ihre ganz eigene Deutungshoheit: »Hören Sie was Sie wollen. Das tue ich auch.«

Mit Unterstützung von Porsche