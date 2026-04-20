Der Pianist Leo Genovese, in New York ansässig und Grammy-Preisträger, arbeitete unter anderem mit Legenden wie Wayne Shorter und Esperanza Spalding.

Am Kontrabass steht Mariano Otero, eine Schlüsselfigur des argentinischen Jazz und Rock, bekannt für seine Vielseitigkeit als Komponist und Produzent. Das Schlagzeug spielt Sergio Verdinelli, langjähriger Wegbegleiter der argentinischen Ikone Luis Alberto Spinetta, der mühelos zwischen der Feinheit des Jazz und der Energie des Rock navigiert.

Trío Sin Tiempo zählt zu den kraftvollsten und innovativsten Projekten der zeitgenössischen Jazzszene Argentiniens. Entstanden aus dem Zusammenschluss dreier herausragender Musiker, ist das Trio ein Raum absoluter Freiheit – geprägt von spontaner Improvisation und musikalischem Dialog auf höchstem Niveau.

Was dieses Trio auszeichnet, ist nicht nur technische Brillanz, sondern vor allem seine außergewöhnliche Fähigkeit zur musikalischen Kommunikation. Statt festen Strukturen folgt ihre Musik einem offenen Konzept – zwischen Avantgarde-Jazz, abstrakten Folk-Elementen und klanglicher Experimentierfreude. Mit ihrem 2021 erschienenen Debütalbum Sin Tiempo, aufgenommen in einer einzigen Studiosession, fangen sie genau diese Essenz ein: Kompositionen als Ausgangspunkt für spontanes Zusammenspiel, Überraschung und kreativen Austausch im Moment.

Obwohl Leo Genovese im Ausland lebt, findet das Trio regelmäßig zusammen, um in den renommiertesten Clubs von Buenos Aires sowie auf internationalen Festivals aufzutreten. Trío Sin Tiempo gilt als eine Art „Supergroup“ – nicht nur wegen ihrer Virtuosität, sondern wegen ihrer kompromisslosen Suche nach Ausdruck, Energie und echter Verbindung.

Ein intensiver, unvorhersehbarer Konzertabend voller Spontaneität und musikalischer Freiheit – moderner Jazz in seiner aufregendsten Form.

Besetzung: Leo Genovese (p); Mariano Otero (b); Sergio Verdinelli (dr)