Trödelmarkt und Kinderbasar

Die TSG Bretzfeld-Rappach veranstaltet in Kooperation mit dem Elternbeirat des Kinderhauses Brettachtal einen Freiluft-Trödelmarkt mit Kinderbasar.

Der Trödelmarkt beginnt um 10 Uhr und geht bis ca. 15 Uhr.

Die Tische stehen rund um den Rasenplatz auf der Tartanbahn, der Eintritt für Besucher ist frei.

Für Verpflegung ist gesorgt. Parkmöglichkeiten auf dem Bürgerwiesenparkplatz.

Bei Interesse an einem Verkaufsstand, egal, ob allgemeiner Trödelmarkt oder Kinderbasar, wenden Sie sich an veranstaltungen@tsg-bretzfeld.de