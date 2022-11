Vom 2. bis 4. Dezember 2022 findet wieder unser beliebtes Trüdinger Adventsdorf statt.

Das Christkind eröffnet den Markt am zweiten Adventswochenende Freitag gemeinsam mit den Kindergartenkindern von St. Walburga um 17 Uhr. Am ganzen Wochenende untermalen heimische Chöre, Musikgruppen, Kindergärten und die Kindergarde der Europa-Showtanz-Garde musikalisch und künstlerisch.

In der Stadtkirche findet an jedem Veranstaltungstag um 19:07 Uhr eine Kurzandacht statt. Auch ist das Christkind täglich vor Ort und hat sicherlich Kleinigkeiten in ihrem Sack dabei.

Rund 30 bunt geschmückte und weihnachtlich beleuchtete Buden laden zum Verweilen ein. Bratwürste, Hitzblotz, , Raclett-Brote, Glühwein und Punsch, heiße Cocktails und viele weitere Leckereien warten auf Sie!