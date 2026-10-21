Die Stimme des Christkinds und der Gesang vieler Kindergartenkinder bedeuten:

Das Trüdinger Adventsdorf ist eröffnet! Viele Menschen lauschen dem Bühnenprogramm, dann folgt ein Bummel von Bude zu Bude. Viele Buden laden zu einem Schlendern von Stand zu Stand ein. Handgefertigte Dinge aus Holz, Ton, Wolle und vielem mehr werden als Weihnachtsgeschenk angeboten.

Das Essens- und Getränkeangebot stammt von regionalen Betrieben und Vereinen. Jeder legt viel Herzblut, Zeit und Kraft in die Planung und Durchführung des Adventsdorfs. Somit wird das Wochenende besonders und lädt zur Einstimmung auf die Adventszeit und Weihnachten ein