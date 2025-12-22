Workshop mit Yahi Nestor Gahe und Ysore Bonnardel

Das künstlerische Projekt Trace(s) beschäftigt sich mit der Herausforderung, die durch die Rückgabe oder Nicht-Rückgabe von Kunstobjekten, insbesondere afrikanischen Masken, an ihre Ursprungsregionen entsteht.

In einem Recherche-Workshop laden die Künstler:innen zu einem spielerischen Perspektivwechsel in der Ausstellung ein.

Yahi Nestor Gahe ist Tänzer, Choreograf und Tanzpädagoge. 2021 rief er die Tanzbiennale Abidjan ins Leben, die jungen TänzerInnen und ChoreografInnen an der Elfenbeinküste und Europa eine Plattform bietet. In seiner Arbeit setzt er sich mit aktuellen Themen auseinander und deren Reaktion auf Körper, das Individuum und auf die Gesellschaft.

Ysore Bonnardel ist eine französische bildende Künstlerin. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Farbe und Materialien und arbeitet mit verschiedenen Theater- und Tanzkompanien zusammen. Seit 2010 widmet sie sich verstärkt der Malerei und der Arbeit mit recycelten Materialien.