Trad. Christmas Jazzband

Es ist schon lieb gewordene Tradition, dass unmittelbar vor Weihnach-ten die Traditional Christmas Jazzband ein Konzert in der Hall gibt. Wie der Name außerdem andeutet, hören Sie erlesenen, traditionellen Jazz nach den großen Vorbildern des Dixieland, New Orleans Jazz und Swing der frühen 20er bis 30er Jahre.

Die Traditional Christmas Jazzband, wieder in leicht veränderter Formation, - das sind bekannte Musiker der Stuttgarter Jazzszene. Sie vermitteln die fröhlichen, mitrei-ßenden Elemente des frühen Jazz, und sie teilen die Lebens- freude dieser Musik mit ihrem treuen und stets begeisterten Publikum