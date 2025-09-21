Tradition, Brauchtum & Kultur Platzkonzert, Verlesung der Markturkunde mit anschließendem Zug der Freiheit

Platzkonzert mit der Winzerkapelle Beckstein und Musikkapelle Heckfelder auf dem Rathausplatz Königshofen.

Eröffnung der Königshöfer Messe mit der Verlesung der Markturkunde durch Bürgermeister Dr. Lukas Braun und dem traditionellen Eröffnungsschießen durch die historische Gruppe der Schützengilde Königshofen auf dem Rathausplatz Königshofen.

"Zug der Freiheit" zum Messegelände unter Beteiligung aller örtlichen Vereine mit musikalischer Begleitung durch die Winzerkapelle Beckstein, die Musikapelle Heckfeld vom Rathausplatz Königshofen zur Tauber-Franken-Halle.