Tradition, Brauchtum & Kultur Platzkonzert, Verlesung der Markturkunde mit anschließendem Zug der Freiheit

auf dem Rathausplatz Königshofen

bis

Rathaus Lauda-Königshofen Marktplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen

Platzkonzert mit der Winzerkapelle Beckstein und Musikkapelle Heckfelder auf dem Rathausplatz Königshofen.

Eröffnung der Königshöfer Messe mit der Verlesung der Markturkunde durch Bürgermeister Dr. Lukas Braun und dem traditionellen Eröffnungsschießen durch die historische Gruppe der Schützengilde Königshofen auf dem Rathausplatz Königshofen.

"Zug der Freiheit" zum Messegelände unter Beteiligung aller örtlichen Vereine mit musikalischer Begleitung durch die Winzerkapelle Beckstein, die Musikapelle Heckfeld vom Rathausplatz Königshofen zur Tauber-Franken-Halle.

Info

Rathaus Lauda-Königshofen Marktplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Tradition, Brauchtum & Kultur Platzkonzert, Verlesung der Markturkunde mit anschließendem Zug der Freiheit - 2025-09-21 11:30:00 Google Yahoo Kalender - Tradition, Brauchtum & Kultur Platzkonzert, Verlesung der Markturkunde mit anschließendem Zug der Freiheit - 2025-09-21 11:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Tradition, Brauchtum & Kultur Platzkonzert, Verlesung der Markturkunde mit anschließendem Zug der Freiheit - 2025-09-21 11:30:00 Outlook iCalendar - Tradition, Brauchtum & Kultur Platzkonzert, Verlesung der Markturkunde mit anschließendem Zug der Freiheit - 2025-09-21 11:30:00 ical

Tags