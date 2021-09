Die Kammermusikreihe „Unter der Pyramide“ der Kreissparkasse Heilbronn startet am Dienstag, 19. Oktober 2021, um 19 Uhr mit dem Konzert „Tradition und Aufbruch“ in die Saison 2021/2022. Karten dafür können im Vorfeld online unter www.unter-der-pyramide.de gekauft werden. Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, 24. September.

Nach langer Corona-Pause erfolgt endlich der Neustart der beliebten Kammermusikreihe „Unter der Pyramide“ am Dienstag, 19. Oktober, in der Kreissparkasse Heilbronn mit Musikern des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO) und Gast. Zu diesem besonderen Anlass hat sich Geigensolist und WKO-„Artist in Residence“ Emmanuel Tjeknavorian, der am folgenden Tag das WKO in der Harmonie dirigieren wird, bereit erklärt, mit Mitgliedern des Kammerorchesters zu musizieren. Unter dem Motto „Tradition und Aufbruch“ werden Streichquintette von Tomaso Albinoni, dem jungen Alexander von Zemlinsky, sowie das F-Dur-Quintett op. 88 von Johannes Brahms zu hören sein. Die Einführung hält in gewohnter Weise der Cellist Georg Oyen.

Das Konzert findet coronabedingt ohne Pause und ohne Bewirtung statt. Aufgrund der Abstandsregelungen sind außerdem weniger Plätze als früher verfügbar. Wegen der Corona-Beschränkungen gelten die aktuellen drei-G-Regeln, also geimpft, genesen oder getestet. Außerdem besteht Maskenpflicht.

Das Konzert beginnt am Dienstag, 19. Oktober, um 19.00 Uhr „Unter der Pyramide“ in der Kreissparkasse Heilbronn, Einlass ab 18.00 Uhr. Kostenlose Parkplätze stehen Konzertbesuchern in der Tiefgarage der Kreissparkasse Heilbronn, Zufahrt über Wollhausstraße, zur Verfügung.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 25 Euro, Girokontokunden der Kreissparkasse zahlen nur 12 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Der Vorverkauf findet online unter www.unter-der-pyramide.de statt.