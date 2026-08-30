Tradition und Moderne

Der Abend spannt einen weiten Bogen von folkloristischen Melodien bis zur impressionistischen Moderne. Den Auftakt bilden die drei mazedonischen Melodien „Sitna Lisa“, „Wound“ und „Teshkoto“.
Darauf folgt das Klavierkonzert von Damir Imeri: rhythmisch prägnant, zugleich von großer lyrischer Dichte.
Mit „Ma mère l’oye“ entführt Maurice Ravel in eine fein gezeichnete Märchenwelt voller Transparenz und poetischer Ruhe, bevor sein Konzert für Klavier und Orchester in G-Dur – ein Werk von funkelnder Virtuosität, inspiriert von Jazz, spanischer Rhythmik und klassischer Formklarheit – das facettenreiche Programm abrundet. Am Klavier ist mit Dino Imeri ein Solist zu erleben, der vor allem als Brückenbauer zwischen Tradition und zeitgenössischem Ausdruck überzeugt.
Drei mazedonische Melodien für Orchester:
Traditional (Bearbeitung Damir Imeri)
Sitna Lisa
Diana I. Ilkoska
Wound
Gligor Smokvarski
Teshkoto
Damir Imeri
Konzert für Klavier und Orchester
Maurice Ravel
Ma mère l’oye. Suite für Orchester
Konzert für Klavier und Orchester in G-Dur
Dino Imeri | Klavier
Claudio Vandelli | Dirigent