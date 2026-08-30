Tradition und Moderne

Der Abend spannt einen weiten Bogen von folkloristischen Melodien bis zur impressionistischen Moderne. Den Auftakt bilden die drei mazedonischen Melodien „Sitna Lisa“, „Wound“ und „Teshkoto“.

Darauf folgt das Klavierkonzert von Damir Imeri: rhythmisch prägnant, zugleich von großer lyrischer Dichte.

Mit „Ma mère l’oye“ entführt Maurice Ravel in eine fein gezeichnete Märchenwelt voller Transparenz und poetischer Ruhe, bevor sein Konzert für Klavier und Orchester in G-Dur – ein Werk von funkelnder Virtuosität, inspiriert von Jazz, spanischer Rhythmik und klassischer Formklarheit – das facettenreiche Programm abrundet. Am Klavier ist mit Dino Imeri ein Solist zu erleben, der vor allem als Brückenbauer zwischen Tradition und zeitgenössischem Ausdruck überzeugt.

Drei mazedonische Melodien für Orchester:

Traditional (Bearbeitung Damir Imeri)

Sitna Lisa

Diana I. Ilkoska

Wound

Gligor Smokvarski

Teshkoto

Damir Imeri

Konzert für Klavier und Orchester

Maurice Ravel

Ma mère l’oye. Suite für Orchester

Konzert für Klavier und Orchester in G-Dur

Dino Imeri | Klavier

Claudio Vandelli | Dirigent