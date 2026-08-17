Traditionelle Weinschänke der Patenstadt Edenkoben

Die Patenstadt Edenkoben bietet bei der Weinschänke im Spitalhof Kulinarisches aus der Pfalz.
Wo?: Samstag ab 18:00 Uhr und Sonntag ab 11:00 Uhr
Info
Spitalhof Dinkelsbühl Dr.-Martin-Luther-Straße 6, 91550 Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung
Der Tag des offenen Denkmals®
Spitalhof Dinkelsbühl Dr.-Martin-Luther-Straße 6, 91550 Dinkelsbühl
Die Patenstadt Edenkoben bietet bei der Weinschänke im Spitalhof Kulinarisches aus der Pfalz.
Wo?: Samstag ab 18:00 Uhr und Sonntag ab 11:00 Uhr
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